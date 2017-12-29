Mas: Boca Juniors'ta oynamak istiyorum

Trabzonspor'un sol beki Emmanuel Mas, devre arası transfer döneminde Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors'a transfer olmaya çok yakın. Arjantin'e transfer görüşmeleri için giden Mas, transferi hakkında konuştu.

BOCA'DA OYNAMAK İSTİYORUM

Arjantin basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, ''Menajerim görüşmeleri sürdürüyor. Tatil yapmak için Arjantin'e geldim ve umarım Boca ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanır. Menajerime Boca Juniors'ta oynamak istediğimi söyledim. Benim ve ailem için en iyisi bu olacak'' sözlerini kullandı.

UMARIM HER ŞEY İSTEDİĞİM GİBİ OLUR

Boca'nın çok önemli bir takım olduğunu belirten Mas, ''Menajerime zaten neler hissettiğimi söyledim. Kendim ve ailemin geleceği için çok önemli bir fırsat. Hepimiz Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz. Umarım her şey istediğim gibi olur'' dedi.



Trabzonspor'un geçen sezon devre arası transfer döneminde San Lorenzo'dan 1.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Arjantinli sol bek, bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 18 maça çıkıp, 1 asist yaptı.

RIZA ÇALIMBAY DA AYRILIĞI AÇIKLADI

Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, kadrolarında bulunan Theo Bongonda ve Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini vurgulayarak, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor. Bongonda'dan bir türlü faydalanamadık. Zaten o bölgede oynayan çok fazla futbolcu var. Gitmek için izin istedi, biz de verdik. Büyük ihtimalle ayrılacak. Mas'ı da Arjantin'den istiyorlar. Ailesi dönmek istiyor. Başkanımıza 'Gitmek istiyorsa, bırakalım.' dedim. Onun yerine yeni bir transfer yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



Devre arası kampında eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklarını anlatan Çalımbay, "Gördüğümüz yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Antalya'da kamp yapacağız. Bizim orta sahamız çok iyi. Sadece kanatlarda biraz sıkıntılarımız var. Onları da düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.