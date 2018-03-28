Masa tenisinde Danimarka'yı yenen Türkiye grup lideri

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hirtshals Spor Merkezi'ndeki maçta milliler rakibi karşısında Sibel Altınkaya, Özge Yılmaz, Gülpembe Özkaya ve Melek Hu'dan oluşan takımla mücadele etti.

Türk Mili Takımı'ndan ilk maça Sibel Altınkaya, Stefanie Christensen karşısında çıktı. Rakibi önünde ilk müsabakayı 11-6, 11-9 ve 17-15'lik setlerle 3-0 kazanan Sibel, takımını 1-0 öne geçirdi.

Melek Hu ise ikinci karşılaşmada Sophie Walloe'yi 11-6, 6-11, 11-6 ve 11-4'lük setlerle 3-1 yendi ve Türkiye 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Özge Yılmaz da Izabell Norlem ile üçüncü müsabakaya çıktı. Setleri 12-10, 8-11, 10-12, 11-4 ve 11-9 kazanan Özge rakibini 3-2 yenmeyi başardı. Bu sonuçla Türkiye karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Danimarka'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası B2 Eleme Grubu'nda liderliğe yükseldi.

Bu arada, Kadın Masa Tenisi Milli Takımı grubundaki ilk müsabakada daha önce evinde Estonya'yı da 3-0 mağlup etmişti.