Mascherano, Arjantin Milli Takımı'na veda etti

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Javier Mascherano, 2018 Dünya Kupası'ndan elendikleri Fransa maçının ardından Arjantin Milli Takımı'ndan emekliliğini açıkladı.
"ARTIK BEN DE ARJANTİN TARAFTARIYIM"
Tecrübeli futbolcu, 4-3 yenildikleri Fransa maçının ardından yaptığı konuşmada "Hikayenin sonuna geldik. Finale kadar her şeyimizi verdik. Artık ben de bir Arjantin taraftarıyım. Umarım gelecekte bu çocuklar bir şeyler başarabilirler." sözlerini kullandı.
34 yaşındaki futbolcu bugüne dek 145 kez Milli Takım forması giyerken 3 gol kaydetti.