Mascherano devre arası Barcelona'dan ayrılıyor

Javier Mascherano ile Barcelona'nın yolları ayrılıyor. 2010-2011 sezonundan bu yana Katalan ekibinin formasını giyen Arjantinli futbolcu, Ocak ayında kulübüyle bağlarını koparmak istiyor.

MASCHERANO OYNAMAK İSTEDİĞİ İÇİN AYRILIYOR

Bu sezon teknik direktör Ernesto Valverde'nin hiçbir maçta şans vermediği 33 yaşındaki futbolcu, Samuel Umtiti'nin sakatlanmasının ardından kadroya girmeye başladı. Ancak Mascherano yine de durumundan memnun değil.

Arjantin basınına konuşan deneyimli futbolcu, kulüpteki konumunun eskisi gibi olmaması nedeniyle ayrılmak istediğini söyledi. Mascherano, bu durumda kimseye kabahat aramadığını ancak bunun bir gerçek olduğunu ifade etti.

Kadroya girememesinde yaşadığı sakatlıkların da etkili olduğu değerlendirmesini yapan Barcelonalı futbolcu, son birkaç ayda 11 kez adale sakatlığı geçirdiğini vurguladı.