Mascherano'nun yeni takımı belli oldu

Son olarak Çin'in Hebei Fortune takımında forma giyen Arjantinli ünlü orta saha oyuncusu Javier Mascherano ülkesine dönüş yaptı.

Arjantin Milli Takımı'nda bir dönem birlikte forma giydiği Juan Sebastian Veron'un başkanlığını yaptığı Estudiantes'e transfer olan Mascherano, böylelikle 2005 yılında ayrıldığı ülkesine 14 yıl sonra geri dönmüş oldu.

"BÜYÜK BİR İSTEK VE ARZUYLA BU İMZAYI ATTIM"

İmza töreninin ardından konuşan Mascherano, "Arjantin'e dönüşümü mümkün kulan herkese teşekkür ederim. Benim için çok özel bir gün. Büyük bir istek ve arzuyla bu imzayı attım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan River Plate altyapısında yetişerek kariyerini inşa eden Mascherano'ya eski takım taraftarlarından ise büyük tepki devam ediyor.

35 yaşındaki Javier Mascherano River Plate'de başladığı futbol kariyerinde Corinthians, West Ham, Liverpool, Barcelona, Hebei Fortune'da forma giymişti.