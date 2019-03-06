İngiltere Championship'te Derby sahasında Wigan Athletic'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım kazanırken, Bennett'ın ilginç bir vuruşla attığı gol çok konuşuldu.
BENNETT'IN İLGİNÇ VURUŞ TAKTİĞİ
Mücadelenin 62. dakikasında sol kanattan gelen ortada ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Bennett, izleyenleri şaşırtttı. Beklemediği anda gelen top karşısında çaresiz kalan kaleci, gole engel olamadı.
Mason Bennett'ın sıra dışı golü - İZLE
Karşılaşma 2-1 Derby'nin galibiyetiyle sona ererken, Derby'nin golleri Bennett ve Malone'dan geldi. Wigan'ın tek sayısını ise Massey kaydetti.