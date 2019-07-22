Mata: Manchester United kupalar kazanmalı

Geçtiğimiz günlerde takımı ManU ile yeni sözleşme imzalayan Juan Mata, Manchester United'daki her futbolcunun “tekrar büyük kupalar kazanmaya” kararlı olduğunu söyledi.

"EN İYİSİNİ YAPMALIYIZ"

Mata, Asya'da sezon öncesi çalışmaları yaparken gazetecilerle konuşarak, "Geçen sezondan daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu kulüp, İngiltere'de her daim diğer takımlardan daha fazla kupa kazandı. Burada olmanın hissi çok güzel ve yeniden kupalar kazanmalıyız" diyen Mata, "Taraftarlarımızın istediği ve hak ettiği de bu..." diye konuştu.

2013 yılında Chelsea'den Manchester United'a gelen Mata, 2018 maça çıktı ve 45 gol attı. Mata'nın 2016-17 sezonunda bir de Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor