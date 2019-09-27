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Materazzi, Zidane'a ettiği küfrü açıkladı

Futbol tarihine geçen Zinedine Zidane'ın 2006 Dünya Kupası finalindeki kafasına neden olan küfür ortaya çıktı.

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2006 Dünya Kupası finali tarihine geçen Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa atmasına neden olan hakaret ortaya çıktı.

"PROVOKASYONUM, KIZ KARDEŞİYLE İLGİLİYDİ"

Marco Materazzi, Zidane'a yaptığı hakaretle ilgili olarak, "Annesine küfür etmedim. Bunu asla yapmam. Çünkü, 15 yaşında annemi kaybettim. Provokasyonum, kız kardeşiyle ilgiliydi." açıklamasını yaptı.

Zinedine Zidane, 90 dakikası 1-1 sona eren ve uzatmalara giden finalin 110. dakikasında Marco Materazzi'nin göğüsüne kafa attı ve kırmızı kart gördü.

İtalya, finali penaltılar sonucunda 5-3 kazandı ve 1982'den sonra ilk kez bu başarıya imza attı.

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