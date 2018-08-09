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Materazzi, Zidane'dan övgüyle bahsetti

Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Zinedine Zidane'ın kendisine kafa atmasıyla hatırlanan İtalyalı eski futbolcu Marco Materazzi, Fransız teknik adamdan övgüyle bahsetti.

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Materazzi, Zidane'dan övgüyle bahsetti

Sırbistan'ın Zlatibor kentindeki futbol kampına katılan Materazzi, Zidane ile yaşadıklarını ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nı AA muhabirine değerlendirdi.

BAŞARILARA ŞAPKA ÇIKARIYORUM

Futbol tarihinde hafızalara, "Zidane'ın kafa attığı futbolcu" olarak kazınan Materazzi, "Yaşanan olaydan sonra Zidane ile bir kez tesadüfen karşılaştık. Real Madrid'de yaptığı işler nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. Arka arkaya üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Atmosferi çok iyi oluşturuyor, oyuncularla empati kuruyor. Bunu sadece büyük isimler yapabilir. Zidane son derece zeki biri. Başarılarına şapka çıkarıyorum." dedi.

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