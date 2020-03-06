Mathieu Valbuena sözleşme tazeledi

35 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini yeniledi.

"OLYMPİAKOS AİLESİNİN BİR PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM İÇİN GURURLUYUM"

Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu turan Fransız oyuncu, sergilediği başarılı performansın ardından taraftarın gönlünde de taht kurarken, "Sözleşmemi uzattığımı açıklamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Olympiakos ailesinin bir parçası olarak devam edeceğim için gururluyum" dedi.

Bu sezon Olympiakos formasını 31 kez giyen Valbuena, 8 gol atıp 21 asiste imza attı.