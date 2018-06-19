Matthaus: Mesut tutkusuz oynuyor

Son Dünya şampiyonu Almanya, 2018 Dünya Kupası'na 1-0'lık Meksika yenilgisiyle başlarken, Alman Milli Takımının en çok formasını giyen oyuncu rekorunu elinde bulunduran Lothar Matthaus, Mesut Özil'i sert sözlerle eleştirdi.

"ALMANYA İÇİN OYNAMAK İSTEMİYOR GİBİ"

İlkay Gündoğan'la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafla gündem olan, ancak daha sonra konuyla ilgili açıklama yapmayan Mesut Özil'i hedef alan Matthaus, "Almanya formasıyla sahada rahat hissetmediğini sık sık düşünürüm. Aynı zamanda sahada serbest de değil ve neredeyse oynamak istemiyor gibi. Kalp yok, heyecan yok, tutkusu yok" diye konuştu.

Mesut Özil'in son oynanan Meksika maçında da heyecandan yoksun ve oynadığı oyundan zevk almadığını savunan Matthaus, "Son bir-iki yıldır Mesut, beklenenin altında. Joachim Löw'ün beklentilerinin karşılığını veremedi" ifadelerini kullandı.