Matthijs de Ligt, 5 yıllık imza attı

Siyah-beyazlılar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncu için Hollanda ekibine 75 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

75 MİLYON EURO BONSERVİS

Juventus, dün sağlık kontrolünden geçirdiği Matthijs de Ligt'i resmen duyurdu. Siyah Beyazlılar, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Juventus, De Ligt için Ajax’a 5 yılda ödenmek üzere 75 milyon euro ve 10,5 milyon euro ek ödeme yapacak. Kulüp açıklamasında, genç oyuncuyla yapılan sözleşmenin 30 Haziran 2024’e kadar geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada, De Ligt’in 2016-17 sezonunda profesyonel olduğu Ajax’ta bugüne kadar 117 maçta forma giydiği, 13 gol attığı bunlardan 10’unun kafa golü olduğuna dikkat çekildi.