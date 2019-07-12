Matthijs de Ligt, Ajax kampına katılmadı

İsmi İtalyan devi Juventus ile anılan ve transfer görüşmeleri yaptığı belirtilen Hollandalı Matthijs de Ligt, Ajax'ın Avusturya'daki kampına katılmadı.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

İsmi Avrupa'nın devleri ile anılan de Ligt'ın transferinin sonuçlanması Ajax tarafından beklenirken, Hollanda ekibi, oyuncuyu Avusturya kampına almama kararı aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BAŞARISININ ÖENMLİ İSMİ

Geçtiğimiz sezon Ajax, Şampiyonlar Lig'inde yarı final oynarken 19 yaşındaki Hollandalı takımın kaptanıydı. 2018- 2019 sezonunda Ajax forması ile toplam 55 maça çıkan Hollandalı stoper, bu maçlarda 7 gol ve 4 asist ile oynadı.