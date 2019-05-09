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Matthijs de Ligt İspanya veya İngiltere'ye gidecek

Ajax'ın yöneticisi Edwin van der Sar'a göre takımın kaptanı Matthijs de Ligt, İngiltere Premier Lig'e veya La Liga'ya transfer olacak.

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Matthijs de Ligt İspanya veya İngiltere'ye gidecek

Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki peri masalıyla büyük ses getirirken takımın futbolcuları da dev kulüplerin takip listesine girdi.

Frenkie de Jong'un Barcelona'ya imza atmasının ardından gözler takım kaptanı Matthijs De Ligt'e çevrilmiş durumda.

Hollanda Kulübü'nün CEO'su Edwin van der Sar Sky Sport Italia’ya yaptığı açıklamada, De Ligt'in gelecek sezon İngiltere veya İspanya'da olacağını söyledi.

Bu sezon Ajax formasıyla 53 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, takımına 7 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

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