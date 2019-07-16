Matthijs de Ligt, Juventus'a imza atıyor

Serie A şampiyonu Juventus, Merih Demiral'dan sonra savunma hattına bir ismi daha katmaya hazırlanıyor.

67.5 MİLYON STERLİN ÖDENECEK

Siyah-beyazlı kulüp, Manchester United, Barcelona ve Paris-Saint Germain'in de ilgilendiği Matthijs de Ligt transferine hazırlanıyor.

Juve'nin gün içinde İtalya'ya gelmesi beklenen 19 yaşındaki yıldız için 67.5 milyon sterlin ödeyeceği belirtiliyor.

9 yaşında katıldığı Ajax ile üç sezonunda Eredivisie ve Hollanda Kupasını kazanan de Ligt, Mart 2018'de kulübün en genç kaptanı oldu.

Geçtiğimiz sezon takımını Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan isimler arasında yer alan savunma oyuncusu 55 maçta 7 gol kaydetti.