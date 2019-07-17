Matthijs de Ligt, Juventus'ta

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Ajax'ın en önemli isimlerinden biri olan kaptan De Ligt'in İtalyan ekibine transferi tamamlandı.

DE LİGT 5 YILLIK İMZA ATTI

Avrupa'nın en çok merak ettiği transfer sonuçlandı. Barcelona, Real Madrid Manchester United'ın da istediği De Ligt, tercihini Juventus'tan yana kullandı.

Dün gece sağlık kontrolünden geçmek için özel bir jetle Torino'ya giden 19 yaşındaki stoper, Juventus'un resmi Twitter hesabına açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta milli gururumuz Merih Demiral'ı 18 milyon euroya kadrosuna katan Juventus'un Hollandalı isimle de 5 yıllık anlaşma sağladığı aktarıldı.

75 milyon euro karşılığında transfer edildiği ifade edilen De Ligt'in serbest kalma maddesinin ise 150 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Bu sabah sağlık kontrolleri tamamlanan genç futbolcu kendisini Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Juventus, De Ligt için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenleyecek.