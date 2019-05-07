Matthijs de Ligt, ManU'yu reddetti

Premier Lig'i ilk dört sırada tamamlayamayan ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele verecek olan Manchester United, transferde de güç kaybediyor.

REAL YA DA BARÇA

Daily Star'da yer alan habere göre, Ajax'ın 19 yaşındaki gözde stoperi Matthijs de Ligt, kendisine yoğun ilgi duyan Manchester United'a transfer olmayı reddetti.

Genç futbolcunun bu kararında Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak olması önem taşıyor. Real Madrid ve Barcelona'nın da transfer etmek istediği Hollandalı futbolcunun bu yaz Ajax'tan ayrılması bekleniyor.

Ajax'ın bir diğer gözde genç yıldızı Frenkie de Jong, 75 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. De Ligt'in de De Jong'u takiben Barcelona'ya gidebileceği konuşuluyor