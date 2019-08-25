Mauricio Isla: Hayalim, Universidad Católica için oynamak

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, geleceği hakkında konuştu. Şili'nin Latercera sitesine röportaj veren Isla, bu sezonun ardından Şili'ye dönebileceğini söyledi.

"UNİVERSİDAD CATOLİCA'YA DÖNME HAYALİM VAR"

Sarı lacivertli takım ile sözleşmesinin son senesinde olan 31 yaşındaki futbolcu, ''Fenerbahçe ile sözleşmemin son senesindeyim. 13 yıldır Avrupa'dayım, zaman çok hızlı geçiyor. Universidad Catolica'ya dönme hayalim var. Beni yetiştiren kulüp orası. Onlar için de sorun olmazsa oynamayı çok isterim. Universidad Católica'nın taraftarı çok ateşlidir. Takımları zor durumda olsa da desteklerini sürdürürler. Oraya dönmek hayalimdir. Belki bu sene sözleşmem bitince, belki bir sene sonra. Ancak emekli olmadan Universidad Católica için oynamak istiyorum. Şili'de hiç oynama şansım olmamıştı.'' sözlerini kullandı.

"EN İYİ ANTRENÖR BİELSA"

Çalıştığı en iyi teknik direktörün Marcelo Bielsa olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, ''Çalıştığım en iyi teknik direktör kesinlikle Bielsa. Herkes onun için çılgın diyor. Evet biraz delidir ama futbolu çok seviyor. Bazen çok mutlu olur ancak ardından hemen kızmaya başlar. Çok iyi bir öğretmendir. Benim için en iyi teknik direktör Bielsa diyebilirim. Onun ardından Sampaoli ismini veririm.'' şeklinde konuştu.