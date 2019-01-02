Mauricio Isla sevgilisine evlilik teklifi etti

Fenerbahçe'nin Şilili sağ bek Mauricio Isla, evliliğe hazırlanıyor.

Tecrübeli futbolcunun İspanyol kız arkadaşı Gala Caldirola, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Isla'nın kendisine evlilik teklifi yaptığını ve kendisinin de 'evet' dediğini söyledi.

EVET SENİNLE EVLENİRİM

İspanyol model Gala Caldirola, yaptığı paylaşımda ''2018 bizim için unutulmaz bir yıl oldu. Kızımız dünyaya geldi. Karşılıksız sevginin bu dünyanın bize verdiği en güzel hediye olduğunu öğrendim. 2018 bizim için harikaydı. 2019'a girerken ise aşkım, hayatın geri kalanını beraber yaşamayı teklif etti. Evet, evet seninle evlenirim!'' sözlerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Isla, bu sezon sarı lacivertli forma ile 21 maça çıkarken 3 asist üretti.