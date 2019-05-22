Maurizio Sarri: Arsenal maçına bağlıysam gönderin beni

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik adamlık koltuğunda oturan Maurizio Sarri, Arsenal ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi finali öncesi sert bir açıklama yaptı.

SporX kaynaklı habere göre, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde konuşan Sarri; "Eğer benim Chelsea'deki geleceğim Avrupa Ligi'ni kazanmama bağlıysa beni takımdan gönderin." dedi.

Sarri'nin ile taraftarın arası takımın gösterdiği performanstan dolayı açılmıştı. Chelsea bu sezon Premier Ligi, 2. sıradaki Liverpool'un 25 puan gerisinde 72 puanla 3. sırada tamamlamıştı.

İtalyan çalıştırıcı Chelsea'nin başında çıktığı 62 karşılaşmada 39 kez kazanırken, 11 kez berabere kalıp, 12 kez de mağlubiyet yaşamıştı.