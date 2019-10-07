Maurizio Sarri: Beni aptal sanıyorlar

Serie A'da Inter'i 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Maurizio Sarri'nin açıklamaları şu şekilde:

"Liderliğe yükselmemiz şu an için çok şey ifade etmiyor. Sahaya koyduğumuz karakter, kararlılık ve iyi oyun çok daha önemli. Bu kadar zor bir atmosferde doğru oynamayı başardık. Bu iyi bir işaret"





"TAKTİKLERİNİZİ OYUNCULARA GÖRE UYARLAMALISINIZ"

"Belki de insanlar aptal olduğumu sanıyor. Biraz daha dikkatli olmalılar. Empoli'de bir sistemle başladım ve sonra tamamen değiştirdim. Napoli'de farklı bir sisteme geçtim ancak 3 yıl boyunca bunu dönüştürdüm. Chelsea'da benzer bir sistem oynatıyor gibi göründü ancak tamamen farklı bir şey vardı ortada. Taktiklerinizi, oyuncuların özelliklerine uyarlamanız gerekiyordu."