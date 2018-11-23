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Maurizio Sarri Cengiz Ünder'i istiyor

Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Chelsea menajeri Maurizio Sarri, yetenekli futbolcunun transfer edilmesini istedi.

Maurizio Sarri Cengiz Ünder'i istiyor
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Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in talipleri her geçen gün artıyor. Arsenal ve Bayern Münih'in ardından Cengiz Ünder bir devin daha radarına girdi.

CHELSEA'NİN TEKLİFİ

Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euro ve Andreas Christensen'i teklif etmeye hazırlanıyor.

"SARRI ÇOK İSTİYOR"

Haberde Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin 22 yaşındaki futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği de belirtildi.

Roma'da bu sezon 14 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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