Maurizio Sarri: Eden Hazard lider bir futbolcu değil

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Eden Hazard'ın takım oyuncusundan çok bireysel bir yetenek olduğunu söyledi.

BİREYSEL YETENEK AMA LİDER DEĞİL

Sarri, gazetecilere verdiği demeçte Cesar Azpilicueta ve David Luiz'in takım için liderlik potansiyelinin olduğunu belirtirken Hazard'ın bu listede yer almadığını söyledi:

"Hazard bir liderden çok bireysel yetenek. Bizim için çok önemli bir oyuncu tabii ki. İki dakika içinde maç kazandırabilir hatta bir dakikada. Dünyanın en iyi futbolcularından biri ama şu anda bir lider değil."





TRANSFERİ HAKKIMDA BİLGİM YOK

İtalyan teknik direktör, Belçikalı oyuncunun bu yaz Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri üzerine, "Herhangi bir haber yok. Kulüple bunu konuştuklarını biliyorum ancak bunun dışında bir bilgim yok. Bence o da yeni bir maceraya atılmayı isteyip istemediğine karar vermedi." açıklamasında bulundu.

Chelsea, Perşembe akşamı Lig Kupası yarı final ikinci maçında Tottenham ile sahasında karşılaşacak. İlk mücadele 1-0'lık Tottenham galibiyetiyle sona ermişti.