Maurizio Sarri: Hatalarımız açığa çıktı

Chelsea'nin menajeri Maurizio Sarri, Tottenham'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından futbolcularını ve ortaya koyulan oyunu eleştirdi.

ÇOK PROBLEM VAR

Premier Lig'de son iki maçta 1 puan alan Chelsea'de menajer Sarri, "Çok fazla sorunumuzun olduğunu ben biliyordum. Bugün hepsi açığa çıktı. İlk 15 dakikada 2-0 geriye düştük. Bu önemli bir sorun. Çok fazla problem gördüm. Özellikle ilk 20 dakikada fiziksel, zihinsel, teknik ve taktik olarak çok kötüydük. Çözülmesi gereken çok problem var" şeklinde sözlerine başladı.

"TAM ANLAMIYLA FELAKET"

Oyuncularını da eleştiren Maurizio Sarri, "Savunmamız tam anlamıyla felaketti. Hücum oyuncuları iyi pres yapmadı, orta saha zayıf kaldı ve savunma hattı bir felaketti" dedi. Premier Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Chelsea, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 28 puan topladı ve puan tablosunda 4. sırada yer alıyor.