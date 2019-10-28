Mauro Icardi: PSG oynadığım en iyi takım

Paris Saint-Germain'in Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, , Marsilya maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Marsilya karşısında maçı 2 golle tamamlayan Icardi, Paris Saint-Germain'in şu ana kadar oynadığı en iyi takım olduğunu söyledi.

"BURAYA KUPALAR KAZANMAYA GELDİM"

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Arjantinli yıldız, "Bu maçın önemini biliyordum. Gol attığım ve kazandığım için mutluyum. Buraya goller atmaya ve kupalar kazanmaya geldim" dedi.

Bonservisi Inter'de bulunan Mauro Icardi, maç sonu açıklamalarını "PSG şu ana kadar oynadığım en iyi takım. Takım arkadaşlarımla aramda iyi bir uyum var. Herkesle çok iyi geçiniyorum" şeklinde tamamladı.

Paris Saint-Germain'de bu sezon 7 maçta oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.