Max Kruse bonservisinde indirim talep etti

Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Max Kruse, geçtiğimiz haftalarda ülke basınına açıklamalarda bulunmuştu.

Hayalinin yeniden Almanya'da forma giymek olduğunu söyleyen Kruse, ''Yeni tecrübelere açık olduğumu düşünsem de içimde bir ev özlemi olduğunu, bir parçanın eksik olduğunu hissettim. Almanya benim evim ve tekrar Almanya'da oynamanın hayalini kuruyorum.'' şeklinde konuşmuştu.

BONSERVİSİNDE İNDİRİM TALEP ETTİ

Alman futbolcunun bu açıklamalarının ardından sarı-lacivertli yönetim ise bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirlemişti.

Bu doğrultuda yönetimle masaya oturan tecrübeli futbolcu, bonservisinde indirime gidilmesini talep etti.

Kruse'nin, eski takımı Werder Bremen'in ligde kalması halinde Alman ekibine geri dönmek istediği öğrenildi.

PERFORMANSA GÖRE KARAR VERİLECEK

Kruse'ye bu doğrultuda henüz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe'de yönetim ise, konuyla ilgili kararı kalan maçlarda göstereceği performansa bağlı olarak verecek.

23 MAÇTA 7 GOL

Kanarya ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse; bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 23 karşılaşmada, takımına 7 gol, 8 asistlik katkıda bulunmuştu.