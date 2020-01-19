Max Kruse: Buraya daha yeni yeni alışıyorum

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse'nin 3 kulübün listesinde olduğu iddia edilmişti ancak sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgilere göre Alman futbolcu için şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.

"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'deki kariyerine devam etmek isteyen Kruse, "İstanbul ve Fenerbahçe'de çok mutluyum, buraya daha yeni yeni alışıyorum. Gün geçtikçe takıma çok daha büyük katkılar sağlayacağım, taraftarın bana olan desteğinden dolayı onlara minnettarım" dedi