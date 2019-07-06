Max Kruse çok mutlu

5 yıllık aranın ardından bu kez şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

İlk kolarak ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra pas istasyonu ve 5’e 2 top kapma çalışması yaptı.

MAX KRUSE TAKIMA ALIŞTI

Zaman zaman birbirleriyle şakalaşan futbolcular arasında en neşeli ismin Max Kruse olması dikkatlerden kaçmadı.

Arkadaşlarıyla çabuk kaynaşan Alman golcü, attığı kahkahalarla şimdiden Fenerbahçe'ye alıştığını gösterdi.