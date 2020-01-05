Max Kruse dart şampiyonasında

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Ünlüler Dart Dünya Kupası'nda yarıştı.

DART DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Dünyanın önde gelen dartçılarından biri olan aynı zamanda şampiyon apoletli isim Falln Sherrock ve İtalyan eski oyuncu Luca Toni'nin de yarıştığı turnuvada şampiyonluğu hentbol oyuncusu Pascal Hens ve dünya şampiyonu partneri Michael van Gerwen kazandı.

Max Kruse Almanya'da dart turnuvasına katıldı - İZLE

Max Kruse, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alarak şarkı söylemişti.

Max Kruse'nin O Ses Türkiye performansı - İZLE