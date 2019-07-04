Max Kruse: Fenerbahçe çok büyük kulüp dediler

Arkadaşları sayesinde Fenerbahçe'yi duyduğunu belirten sarı-lacivertli takımın Alman golcüsü Max Kruse, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"F.BAHÇE BENİ ÇOK İSTEDİ"

31 yaşındaki forvet, "Fenerbahçe'ye geleceğimi söylediğimde tepkiler çok olumluydu. Ayrıca arkadaşlarım gurur duydu. Onlar kalbimin sesini dinlememi istediler. Fenerbahçe gerçekten beni çok istedi ve buranın ne kadar ünlü ve Avrupa çapında bilinen, aynı zamanda Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söylediler. Gerçekten buraya geldiğim için mutluyum, doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Tolgay Arslan ve Tolga Ciğerci'yi önceden tanıdığını söyleyen Max Kruse, şöyle konuştu: "Türkiye'den Tolgay Arslan'ı çok iyi tanıyorum. Hamburg'dan tanışıyoruz ve gelmeden önce onunla konuştum. Buranın harika bir şehir olduğunu ve inanılmaz bir kulüp olduğunu belirtti. Bir araya geleceğimiz için çok mutluyum. Ayrıca Tolga Ciğerci'yi de tanıyorum. Şimdilik bu iki isim dışında bizzat tanıdığım isim yok ama bu akşam bütün takımla bir araya geleceğim. Herkesle tek tek tanışacağım, bunun için sabırsızlanıyorum."