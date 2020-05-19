Max Kruse: Fenerbahçe karışık

Fenerbahçe'de koronavirüs salgını sürecinde en çok yorum yapan isimlerden biri olan Max Kruse, Almanya'da bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak yeni açıklamalar yaptı.

Bundesliga'yı izlediğini belirten tecrübeli oyuncu, maçları "Sıkıcı" bulduğunu belirtirken, "Boş statlar hiç çekici değil ve bir futbolcu olarak bana itici güç sağlamıyor. Futbol, taraftarlarla yaşanır. Onlar olmadan sadece hazırlık maçı oynanır. Yine de Bundesliga'nın başlaması, toplumun bakışını geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE KARIŞIK''

Fenerbahçe'deki durumu sorulan Max Kruse, "Koronavirüs nededeniyle karışık." diye cevap verdi ve eski takımı Werder Bremen için de "Max Kruse'nin eksikliğini gerçekten hissediyorlar, bu kesin." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kruse, bu sezon 23 maçta 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.