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Max Kruse Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 31 yaşındaki forvet Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

| Haber Merkezi
Max Kruse Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Werder Bremen'den Alman Milli Takımı'nın forveti Max Kruse'u renklerine kattığını açıkladı.

Sarı Lacivertliler, oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Max Kruse Fenerbahçe'de VİDEO

İSTANBUL'A GELİP İMZAYI ATACAK

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır.

Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü"


VİLLA TUTULDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin Kruse için Beykoz'da tripleks bir villa kiraladığı ve 1 yıllık kirayı da peşin ödediği öğrenildi.

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