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Max Kruse: Galibiyet için savaşacağız

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, derbi öncesi sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi.

| Haber Merkezi
Max Kruse: Galibiyet için savaşacağız
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sayılı saatler kala Max Kruse, galibiyet istediklerini bir kez daha yineledi.

Son haftalarda yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Kruse, zorlu mücadeleye hazır olduğunun sinyallerini verdi.

"AVLAYACAĞIZ"

Camiayı motive etmek amaçlı bir paylaşım yapan 31 yaşındaki futbolcu, resmi Twitter hesabından sonuna kadar mücadele edeceklerinin belirtti.

Alman futbolcu, ''Kurt sürü ile avlar! Derbi maçı icin hep birlikte savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kruse'nin Fenerbahçe'nin simgesi olan kanarya yerine kurt seçmesi de dikkat çekti. Tecrüeli futbolcunun eski takımlarından olan Wolfsburg'un simgesi ise kurt.

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