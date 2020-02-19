Max Kruse: Ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz

Fenerbahçe'de Max Kruse, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takımını havaya sokuyor...

Son dönemde yükselen form grafiğiyle sarı-lacivertli taraftarları mutlu eden oyuncu, Galatasaray karşısında alacakları galibiyetle yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

HEM KENDİNİ HAVAYA SOKUYOR HEM DE ARKADAŞLARINA MORAL VERİYOR

Geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de hiç yabancılık çekmediğini belirten Alman orta saha, derbi öncesi yapılan idmanlarda takım arkadaşlarına da moral aşılıyor.

Kruse'nin bu davranışı teknik heyet ve yönetimi sevindirirken, henüz ilk sezonunda kulübü bu denli sahiplenişi, Ersun Yanal tarafından takdir topladı.

"SON MAÇIN SON SANİYESİNE KADAR ŞAMPİYONLUK UMUDUMUZU KORUYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli taraftarların önünde Kadıköy geleneğini sürdüreceklerine vurgu yapan Max Kruse, "Özellikle son iki maçta inişe geçtiğimiz doğru. Ancak Galatasaray karşısında alacağımız galibiyet, yeniden çıkışımızın başlangıcı olacak. Son maçın son saniyesine kadar da şampiyonluk umudumuzu koruyacağız. Hocamızın da dediği gibi bu ligin en iyi futbol oynayan takımı biziz. Pazar günü bunu bir kez daha göstereceğiz. Şampiyonluğa olan inancımız da bir an olsun eksilmedi. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa gideceğiz." açıklamasında bulundu.



