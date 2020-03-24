Max Kruse: Panzehirin bulunamaması çok aptalca

Sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli yıldız Max Kruse, DAZN'a konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına da değinen Alman futbolcu, ''Türkiye'de henüz sokağa çıkma yasağı gelmedi ama evde kalmalıyız. Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma bir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim.'' dedi.

''EVDE KALIRSAK DAHA HIZLI ATLATIRIZ''

Panzehirin bulunamamasını ise 'aptalca' olarak değerlendiren Kruse, ''Koronavirüs hakkında her zaman olumlu düşünmelisin. Biz de bu salgını aşacağız. Panzehirin henüz bulunamaması aptalca. Ancak şimdi evde kalırsak ve yetkililerin uyarılarına dikkat edersek bunu daha hızlı atlatırız.'' şeklinde konuştu.