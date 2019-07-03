Max Kruse resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
3 YILLIK İMZA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin Werder Bremen takımında forma giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılan Kruse'a sarı-lacivertli forma altında başarı dileğinde bulunuldu.
10'UN YENİ SAHİBİ
Fenerbahçe Kulübü, yeni transfer Max Kruse'yi, "Hoş geldin, çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleriyle duyurdu.
Kruse, sarı lacivertli ekipte 10 numaralı formayı terletecek.
4'ÜNCÜ YILDIZ SÖZÜ
Max Kruse ima sonrasında yaptığı ilk açıklamada 4'üncü yıldızı kazanmanın ilk hedefleri olduğunu belirtti.
Kruse "İlk izlenimim gerçekten çok güzeldi. Kendimi harika hissediyorum. Umarım ilk golüm çok erken gelir. İlk hedefim, formamıza 4. yıldızı kazandırmak. Geçen seneden çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.