Max Kruse: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Socrates dergisinin Almanya edisyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştirdi.

İşte Kruse'nin sözlerinden öne çıkan bölümler:

"NURİ VE MEHMET'LE KONUŞTUM"

"Fenerbahçe'ye gelmeden önce Werder Bremen'den takım arkadaşım Nuri Şahin'le konuştuk. Bana Türkiye'de futbolun nasıl oynandığından bahsetti. Sonra da hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunan temsilcilerimden biriyle görüştüm. Ardından Damien Comolli ile irtibata geçtik ve en nihayetinde de bir süredir Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'nin görüşlerini aldım. Hepsi beni kulüp, şehir, Türk kültürü ve ligi hakkında bilgilendirdi."

"HEDEFİM DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK"

"Futboldan sonraki hayatımı pek düşünmüyorum. Profesyonel futbolcu olarak önümde birkaç yıl daha var. Her şeyin ötesinde Fenerbahçe'yle şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Yani hedefler bitmiyor. Kariyerimin sonuna kadar muhtemelen birtakım insanlarla karşılaşacağım ve pek çok şeye merak saracağım. Şu anda söyleyebileceğim tek şey meraklı biri olduğum."