Max Kruse: Sonunda gol orucunu bozdum

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de gecenin golcülerinden Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Sonunda gol orucunu bozdum. Gol dışında 4-5 şansım da oldu gol için ama sonunda birini çizgiden geçirdim. Çok mutluyum."

"HOCAMDAN GELEN BİR BASKI YOKTU"

"Takım arkadaşlarımdan ya da hocamdan gelen bir baskı yoktu, onlar bana güveniyordu. Dışarıdan gelen bir baskı vardı. Tabii ki daha fazla gol de atabilirdim. Biraz daha üstüne koymama gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım."