Max Kruse taraftarların sorularını yanıtladı

Koronavirüs salgını nedeniyle zamanını evde geçiren futbolcular, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları yayınlarla, futbolseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Instagram'dan yaptığı yayınla sarı-lacivertlilerin sorularını yanıtlayan Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışıyla ilgili şansını değerlendirdi.

''BU SENE ŞAMPİYON OLAMAYACAĞIZ''

Bu sezon zafere ulaşmalarının zor olduğunu dile getiren Alman futbolcu, ''Play-off sistemini düşündüklerini duydum, tam olarak ne istediklerini bilmiyorum. Bir seçenek, nasıl olacak bilmiyorum. kolay değil, Dürüst olmak gerekirse, biz bu sene şampiyon olamayacağız maalesef.'' ifadelerini kullandı.

''HAKLISIN, HAKEMLER BİZİ ÖLDÜRDÜ''

Bir taraftarın, "Hakemler bizi öldürdü." yorumuna da cevap veren Kruse, "Haklısın, bu kesin. Türkiye'de ligi iptal etmek çok duygusal tepkilere neden olabilir, bunu yapmak çok zor." şeklinde konuştu.