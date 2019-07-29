Max Kruse: Tercihimde para etkili oldu

Werder Bremen'le olan sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Max Kruse, Avrupa'dan gelen diğer tekliflere rağmen Fenerbahçe'ye imza attı. Deneyimli oyuncu, bu tercihinde paranın etkisinin büyük olduğunu itiraf etti.

FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Alman basınından 11FREUNDE'ye konuşan Kruse, "Geleceğimle ilgili kararımı vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Almanya'da da pek çok şey yapabilirdim. Ancak gelecek teklifin beni her konuda tatmin etmesi gerekiyordu." dedi.

"Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü" diyen Alman golcü şöyle konuştu: "Herkes, para için Türkiye'ye gittiğimi söyledi. Para, elbette ki önemli bir faktör. Bu noktada kimseyi kandıramam. Ancak en nihayetinde yepyeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan büyük bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye'nin en büyük kulübü."





Liverpool'dan teklif aldığını dile getiren 31 yaşındaki forvet, "Klopp beni aradı, Liverpool'a çağırdı ancak rotasyon oyuncusu olarak düşündüğünü söyledi. Yedek kalmak istemediğim için Liverpool yerine Fenerbahçe'ye geldim" ifadelerini kullandı.