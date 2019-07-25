Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Max Kruse, transfer sürecini anlattı.

Sarı-lacivertli ekibin Youtube kanalına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, transfer olmadan önce Nuri Şahin'den görüş aldığını söyledi.

"NURİ ŞAHİN'LE GÖRÜŞTÜK"

Nuri Şahin'le arkadaş olduklarını belirten Kruse, "İstanbul hakkında harika şeyler duydum. Fenerbahçe'nin harika taraftarı var. Burada olduğum için mutluyum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Nuri Şahin'le görüştük. Nuri bana, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.

Max Kruse transfer sürecini anlattı - İZLE

"Fenerbahçe bana karşı çok ilgiliydi" diyen Alman futbolcu, şöyle konuştu: "Burada Fenerbahçe gibi büyük ve muhteşem bir kulüpte olmak, burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum. Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu. Bu nedenle şu an sizinle burada arabadayım."