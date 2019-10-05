Max Kruse, yine İstiklal Marşı'na eşlik etti

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Galatasaray maçında olduğu gibi Antalyaspor maçı öncesindeki seremonide de İstiklal Marşı'nı okudu.
Kruse, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti.
ANTALYASPOR ISAAC PROMİSE'Yİ UNUTMADI
Antalyaspor takımı, dün vefat eden Nijeryalı eski futbolcusu Isaac Promise'yi unutmadı.
Konuk ekip, mücadele öncesi sahaya "Rest in peace Isaac" (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.
Isaac, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.