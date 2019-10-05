Max Kruse, yine İstiklal Marşı'na eşlik etti Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Galatasaray derbisinden sonra bu kez de Antalyaspor karşılaşması öncesi İstiklal Marşı'nı okudu. 05.10.2019 - 15:44