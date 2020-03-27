Max Kruse'nin sakatlığı salgını önledi

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başlamasının ardından spor dünyasında ilk vakaların görüldüğü kulüp, Fenerbahçe olmuştu.

Sarı-Lacivertliler’in erkek basketbol takımında 2’si oyuncu, 4’ü idari ve teknik kadrodan olmak üzere toplam 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmış, bu isimler karantinaya alınmıştı.

İKİNCİ VAKA FUTBOL TAKIMINDAN

Fenerbahçe, ikinci bir koronavirüs vakasını ise bu sefer furbol takımında yaşadı.

Çarşamba günü bütün oyunculara test yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ile bir personelin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yapılan araştırmaların ardından, testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ortaya çıkmıştı.

YAKIN TEMAS OLMADI

Denizlispor maçında sakatlanan Kruse, yeşil-siyahlılarla oynanan karşılaşmadan sonra yapılan idmanlarda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmıştı.

Bu da virüsun diğer oyunculara sıçramasını engelleyerek, Fenerbahçe'yi büyük bir tehlikeden korumuş oldu.

Bu sayede kadrodaki virüslü oyuncu sayısı daha fazla çıkmadı.