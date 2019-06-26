Max Kruse'un poker sevgisi

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, bir yandan futbolcular ile görüşürken diğer yandan da UEFA'dan gelecek olan cevabı bekliyor.

UEFA'dan gelecek olan habere göre transfer stratejilerine yön verecek olan sarı-lacivertli kulüpte, sportif direktör Comolli'nin bizzat yürüttüğü Max Kruse transfer operasyonunda artık sona gelindi.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Frankfurt'un transfer sürecinden çekilmesinin ardından masada en güçlü aday olarak kalan Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Sözleşmesi elinde olan Alman golcüye yılık 3.5 milyon euro ödeyecek olan sarı-lacivertli yönetimin, bu transferi Temmuz'un ilk haftasında açıklamayı planlıyor.

KRUSE'UN POKER AŞKI

Profesyonel poker oyuncusu olduğu bilinen Alman oyuncu, Las Vegas'ta katıldığı bir poker turnuvasında dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Turnuvada final masasına kadar gelmeyi başaran Kruse, 28.740 dolarlık ödülün de sahibi oldu.