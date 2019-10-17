Maxi Lopez: Icardi'yi affettim

Futbol hayatına İtalya 2. Lig takımlarından Crotone'da devam eden 35 yaşındaki futbolcu Maxi Lopez, eski eşi Wanda Nara'yla evlenen Mauro Icardi ile bir problemi olmadığını açıkladı.

Lopez, olayın geçmişte kaldığını ve artık bu konudan ötürü rahatsız olmadığını belirtti.

"WANDA İLE YAŞADIĞIM İLİŞKİDE BAŞARISIZ OLDUM"

Wanda Nara ile ilişkisinde başarısız olduğunu belirten Lopez, "Hayatım boyunca mutlu olmayı ve mutluluğa bağlı bir yaşam tarzı belirlemeyi seçtim. Wanda ile yaşadığım ilişkide başarısız oldum ama onun sayesinde baba oldum. Hayat devam ediyor ve ben böyle yaşamayı seçtim, enerji ve iyi anılarla. Sanırım bu en iyisiydi. Herkesin hayatı boyunca yaşadığı sorunlar ve bu sorunların etkileri vardır ancak hayatınız, bu sorunlarla nasıl başa çıkacağınıza bağlı olarak gelişir" dedi.

"GEÇMİŞTE KALAN BİR OLAY"

Çocuklarını daha mutlu etmek için çabaladığını söyleyen Arjantinli futbolcu, "Icardi'yi affettim. Onunla hiçbir sorunum yok. Hayattaki amacım, futbolun yanı sıra insani olarak çocuklarımla mutlu olmaya ve onlara mutluluk vermeye adadım. Sahip olduğum tek amaç bu. Gerisi artık geçmişte kaldı. Uzun süre önce kapattığım bir sayfa ve beni artık hiç zorlamıyor" ifadelerini kullanarak konuya yaklaşımını dile getirdi.