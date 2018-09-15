Mayweather, Pacquiao için ringe dönüyor

Mayıs 2015'te yapılan ve "Yüzyılın dövüşü" olarak nitelendirilen Mayweather - Pacquiao mücadelesi bir kez daha ringe taşınıyor.

Mayweather - Pacquiao boks maçı - VİDEO

9 RAKAMLI ÖDEME GÜNÜNDE GÖRÜŞMEK ÜZERE

Son olarak Conor McGregor'u Ağustos 2017'de deviren ve emekli olan Mayweather, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Bu yıl Pacquiao ile dövüşmek için dönüyorum. Bir başka 9 rakamlı ödeme gününde görüşmek üzere." dedi.

ÖNCEDEN DÖVÜŞMÜŞLERDİ

Kariyerinde 50 maça çıkan ve 50 galibiyeti bulunan 41 yaşındaki Mayweather, Pacquiao ile 2015'teki dövüşünden 180 milyon dolar kazanarak tarihe geçmişti. Filipinli Pacquiao'nun payı ise 120 milyon dolar idi.