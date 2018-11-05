Mbappe Avrupa'nın en değerlisi

CIES'in her ay güncellediği istatistiklere göre Kylian Mbappe, transfer değeri en yüksek futbolcu konumunda.

23 MİLYON EURO ARTIŞLA

19 yaşındaki yıldız, değeri aylık 23 milyon euro artıştla 216,5 milyon euroya yükseldi ve Harry Kane'in (197,3 milyon euro) ve takım arkadaşı Neymar'ın (197 milyon euro) önünde ilk sırayı aldı.

Liverpool'dan Mohamed Salah (173 milyon euro) ve Barcelonalı Coutinho (171,3 milyon euro) ilk beşte yer alan isimler oldu. Ederson (kaleci), Samuel Umtiti (merkez savunucusu), Trent Alexander-Arnold (bek) ve Dele Alli (orta saha) CIES tarafından kendi pozisyonlarında en pahalı oyuncular olarak değerlendirildi.

Futbolun süper yıldızları Lionel Messi 170,6 milyon euro ile altıncı sırada yer alırken, Cristiano Ronaldo, 123,6 milyon euro değer ile ilk 10'da yok.