Mbappe: Ballon d'Or'u Messi almalı

Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Kylian Mbappe, bu seneki Ballon d'Or ödülü için favori oyuncusunu açıkladı.

"BU YILIN EN İYİSİ MESSİ"

"Ballon d'Or'u kim kazanmalı?" sorusunu yanıtlayan Mbappe, "Bence Messi almalı. İstatistiklere baktığımızda bu yılın en iyisi Messi." dedi.

"BAZEN ENDİŞELENİYORUM VE KORKUYORUM"

Kötü oynadığı maçlardan sonra endişelendiğini dile getiren Kylian Mbappe, "Kötü bir maçtan sonra kendimden şüphe etmeye başlıyorum. Bazen endişeleniyorum ve korkuyorum. Ancak bu çok uzun sürmüyor. Futbolla ilgili en iyi şey, bir şeyleri fazla düşünecek vaktiniz olmuyor." ifadelerini kullandı.

PSG ile 2022'ye dek sözleşmesi bulunan Fransız yıldız, bu sezon 12 maçta 9 gol attı ve 4 asist yaptı.