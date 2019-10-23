Mbappe: Bensiz oynamanın zor olduğunu göstermek istedim

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Oyuna 52. dakikada dahil olan ve hat-trick yapan Mbappe, "Maça 11'de başlayacağımı düşündüm, ancak Tuchel farklı bir seçim yaptı. Bunu kabul etmek zorundaydım. Ben de bensiz oynamanın zor olduğunu göstermek istedim." şeklinde konuştu.

"BİR MAÇIN TAMAMINI OYNAMAYALI İKİ AY OLDU"

Kylian Mbappe, sözlerini "Takım, ilk 52 dakikada da iyi oynadı ama yerimi kurtarmak için savaşmalıydım. Bir maçın tamamını oynamayalı iki ay oldu." ifadeleriyle sürdürdü.

Fransız yıldız, son olarak "Her maçta oynamak ve gol atmak istiyorum. Artık sakatlığım bitti ve yüzde 100 hazırım." dedi.