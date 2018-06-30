Mbappe: Dünya Kupası'ndan daha güzel bir yer yok

Fransa'nın 19 yaşındak forveti Kylian Mbappe, Arjantin'i 4-3 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DÜNYA KUPASI'NDA DAHA İYİ BİR YER YOK

Arjantin'e karşı 2 gol atan Mbappe, ''Pele'den sonra Dünya Kupası eleme maçında 1 maçta 2 gol atan en genç oyuncu olduğum için mutluyum. Pepe çok ayrı bir kategori. Ama bu isimlerin arasına girmekten dolayı sevinçliyim. Her zaman söylediğim gibi, Dünya Kupası'nda en iyi oyuncular var ve tüm dünyaya ne yapacağını gösterebilmen için önemli bir şans elde ediyorsun. Dünya Kupası'ndan daha güzel bir yer yok.'' sözlerini kullandı.

MİLLİ FORMA İÇİN PARA ALINMAMALI

Kylian Mbappe ayrıca, “Futbolcular, Milli forma giydiği için para almamalı. Primlere gerek yok" diyerek, aldığı tüm parayı hayır kurumlarına bağışlayacağini belirtti.